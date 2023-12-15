Во всех регионах проекта по репродуктивному здоровью снизилось число абортов по желанию

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, по итогам 2023 года тенденция сокращения числа прерываний беременности наблюдается во всех семи регионах - участниках пилотного проекта

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Снижение числа прерываний беременности по желанию женщины наблюдается во всех семи регионах, которые участвуют в пилотном проекте по репродуктивному здоровью, запущенном в 2022 году. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По итогам 2022 года снижение числа прерываний беременности по желанию женщины наблюдалось в четырех из шести регионов. По итогам 2023 года эта тенденция подтверждается уже во всех семи регионах - участниках пилотного проекта", - сказала она на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Голикова уточнила, что в 2023 году также в четырех из семи регионов - Архангельской, Тульской областях, Камчатском и Приморском краях - замедлились темпы снижения численности родившихся детей по сравнению с темпами, которые наблюдались в аналогичном периоде 2022 года.

"Если отдельные мероприятия этого проекта окажутся удачными и эффективными, то они будут распространены на всю страну и включены как отдельные меры поддержки семей и демографии", - подчеркнула она.

Кроме того, вице-премьер отметила, что итоги пилотного проекта планируют подвести в первом квартале 2024 года, примерно в феврале-марте. Она предложила провести это заседание совета на площадке Международной выставки-форума "Россия". "Сейчас выставка "Россия" проходит на ВДНХ, прошу Минтруд и Минздрав организовать мероприятие совета это, которое будет в первом квартале по пилоту, на площадке выставки "Россия", - обратилась она к членам совета.

Реализация пилотного проекта началась с января 2022 года в шести регионах: Калужской, Магаданской, Архангельской, Тульской, Новгородской областях и Приморском крае, затем к проекту подключился Камчатский край. На основе типового проекта в регионах-участниках разработаны собственные региональные программы, созданы проектные офисы. Как сообщалось ранее, проект был нацелен на сохранение репродуктивного здоровья населения, социально-экономическую поддержку семей с детьми и повышение значимости в обществе семейных ценностей. Основной акцент был сделан на молодежь от 15 до 35 лет.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.