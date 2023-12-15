Информсовет СНГ обсудил вопросы сотрудничества в Год волонтерского движения

Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов напомнил, что в 2024 году председательство в СНГ переходит к России, указав на важность освещения событий в рамках Содружества

МИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Участники XXX заседания Совета руководителей государственных информационных агентств Содружества Независимых Государств (Информсовет СНГ) обсудили вопросы сотрудничества в 2024 году, который в СНГ объявлен Годом волонтерского движения.

"2024 год объявлен у нас в Содружестве Независимых Государств Годом волонтерского движения. И любой из наших стран, конечно, есть чем похвастать в области волонтерского движения. Движение было всегда, мы всегда знали, что у нас достаточно неравнодушных людей, которые готовы прийти на выручку, на помощь друг другу, - сказал председатель Информсовета СНГ, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов. - Давайте поддерживать любые наши волонтерские начинания силами наших агентств, потому что вряд ли можно придумать что-то еще более доброе, чем инициативу волонтеров".

Руководитель ТАСС напомнил, что в будущем году председательство в СНГ переходит к Российской Федерации, указав на важность освещения событий в рамках Содружества, особого внимания к интеграционным процессам и дальнейшему укреплению авторитета СНГ. Кондрашов также отметил, что приоритетным направлением работы госинформагентств остается информирование о деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), других международных и региональных объединений. "Год председательствования Казахстана в ОДКБ и ШОС мы не обойдем вниманием и готовы помогать коллегам. Если вдруг по ходу функционирования Казахстана как председателя ОДКБ и ШОС возникнут какие-то информационные инициативы, мы тоже, я думаю, откликнемся", - сказал Кондрашов.

По его словам, необходимо уже сейчас вести подготовку к празднованию в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе заседания обсуждались развитие программ журналистских обменов, проведение курсов повышения профессиональной квалификации и организация пресс-туров. Участники были ознакомлены с мероприятиями в Узбекистане, связанными с получением в 2024 году Самаркандом статуса культурной столицы СНГ, а Ташкентом - статуса молодежной столицы СНГ.

Состоявшееся в Минске заседание приурочено к отмечаемому 23 декабря 105-летию агентства БелТА. От имени участников заседания Кондрашов пожелал коллегам из старейшего информагентства Белоруссии процветания и успешной реализации творческих задач, высокой цитируемости и множества хороших новостей на ленте. Он подчеркнул, что в последнее время в работе агентств точность становится даже важнее, чем оперативность, и в этом плане БелТА всегда была и остается на высоте.

Информсовет СНГ

В Информсовет СНГ, который был образован в ноябре 1995 года, входят руководители государственных новостных служб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России и Таджикистана. В заседаниях также принимают участие представители госинформагентств Туркмении и Узбекистана. Деятельность Информсовета СНГ нацелена на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, а также укрепление медиапартнерства.