Володин призвал делать все возможное для безопасной работы журналистов

15 декабря ежегодно в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Все возможное необходимо делать для обеспечения безопасной работы журналистов. Такое мнение в День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свою жизнь, мужественно исполняя профессиональный долг, отстаивая право людей на достоверную и объективную информацию. Важно делать все возможное для обеспечения безопасной работы журналистов", - приводятся слова Володина на сайте палаты парламента.

15 декабря ежегодно в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Памятная дата учреждена в 1991 году по решению Союза журналистов России.