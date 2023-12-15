В Ногинске открылся центр амбулаторной онкологической помощи

Медучреждение будет принимать до 160 человек в день

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) заработал на базе Ногинской больницы Богородского округа. Он предназначен для оказания доступной и высококвалифицированной медицинской помощи жителям муниципалитетов на восточной части Московской области, сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

"В Ногинской больнице начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи. Его задача - оказание своевременной, доступной и высококвалифицированной медицинской помощи онкологическим пациентам из Богородского округа, а также Павловского Посада, Черноголовки, Электростали и Электрогорска. Раньше жителям этих территорий приходилось ездить для диагностики и лечения в ближайший ЦАОП. В некоторых случаях дорога занимала порядка 2 часов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что новый центр амбулаторной онкопомощи будет принимать до 160 человек в день. Здесь можно пройти инструментальные обследования с биопсией образований, провести маммографию и рентген, УЗИ и функциональную диагностику, а также сдать кровь на лабораторные исследования перед госпитализацией. В нем оборудован дневной стационар, рассчитанный на 20 коек и работающий в 2 смены. Кроме того, при лечении сложных случаев у врачей есть возможность проводить консультации и онкоконсилиумы с врачами профильных федеральных центров.

"Мы развиваем сеть центров амбулаторной онкологической помощи в регионе. На сегодняшний день их насчитывается уже 23. Важно, что в одном месте пациенты с онкологическими заболеваниями или подозрением на них могут пройти полный спектр диагностики, лекарственного лечения и диспансерного наблюдения. Благодаря работе онкологической службы, закупке современного оборудования также удается повышать раннюю выявляемость онкологических заболеваний в регионе. Данный показатель сегодня составляет 61,3%", - привели в материале слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой.