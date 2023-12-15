В МВД обработали более 5 тыс. обращений соотечественников по переселению в РФ за 1,5 года

Треть из них поступила от людей, проживающих в "недружественных странах"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Специальная рабочая группа МВД за полтора года обработала свыше 5 тыс. обращений соотечественников по вопросам переселения в Россию, треть из них от людей, проживающих в "недружественных странах". Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк по итогам заседания межведомственной комиссии по реализации госпрограммы добровольного переселения соотечественников.

"Только что на заседании межведомственной комиссии по реализации госпрограммы добровольного переселения соотечественников министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев рассказал о специальной рабочей группе, которая осуществляет оперативное консультирование соотечественников по вопросам переселения в Россию. По словам главы ведомства, за полтора года обработано свыше пяти тысяч обращений. Треть из них - от соотечественников, проживающих в недружественных странах", - написала Волк в Telegram-канале.

МВД России в мае 2022 года создало специальную рабочую группу для консультирования и оказания содействия в оформлении документов для участия в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. В ведомстве отмечали, что уделяют особое внимание обращениям соотечественников, которые проживают в иностранных государствах и желают вернуться в Россию.