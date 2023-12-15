Пробки в Москве к середине дня 15 декабря оцениваются в семь баллов

По данным на 12:35, движение затруднено по большей части Садового, Бульварного и Третьего транспортного колец, а также на северо-западе и юге МКАД

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы после полудня в пятницу оцениваются в 7 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт движется по улицам города медленно, на дорогах местами гололедица и снежные заносы.

По данным на 12:35, движение затруднено по большей части Садового, Бульварного и Третьего транспортного колец, а также на северо-западе и юге МКАД. Скорость автомобильного потока также снижена на центральных улицах и набережных, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Ленинградском и Варшавском шоссе и нескольких других вылетных магистралях.

Ранее сообщалось, что высота снежного покрова в Москве достигла максимума за полуторавековую историю регулярных метеорологических измерений, за прошедшие сутки высота сугробов выросла до 49 см. Отмечается, что побит снежный рекорд этого дня, державшийся 104 года, когда в Москве снегомерная линейка в 1919 году показала 32 см.