Крым на выставке "Россия" показывает возможности гостеприимства и курортный потенциал

По словам главы республики Сергея Аксенова, в регионе "рады видеть всех гостей, всех сограждан, гостей из других стран"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Главная задача участия Крыма в выставке-форуме "Россия" - показать возможности сферы гостеприимства и курортный потенциал региона, в котором рады видеть всех жителей РФ. Об этом сообщил на открытии дня субъекта на выставке-форуме глава республики Сергей Аксенов.

"Основная стратегия, что было представлено на нашем стенде, что мы хотели сказать: Крым - это территория гостеприимства. Мы рады видеть всех гостей, всех сограждан, гостей из других стран. Конечно, Крым в первую очередь - курортный регион. Я уже молчу о военном значении Крыма и так далее - очень много факторов, которые на самом деле усиливают нашу большую страну с возвращением [полуострова] на историческую Родину", - сказал он.

Говоря о развитии республики, Аксенов отметил, что сегодня Крым - динамично развивающийся российский регион со своими преимуществами и недостатками. "Но главное достижение, которые мы создали в Крыму и сохранили, - это наше гражданское общество, это наши взаимоотношения внутри, это межнациональное согласие. Это люди - правильные, справедливые, трудолюбивые, которые с пониманием относятся к возникающим проблемам", - пояснил он.

Аксенов также отметил, что регион, сейчас фактически прифронтовой, стал примером для других исконно российских территорий. "Мы стали, действительно, таким "маяком" для других регионов Украины, для других территорий - исторических российских земель. На самом деле, пример Крыма был правильный, заразительный", - считает руководитель республики.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.