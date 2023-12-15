В Дагестане мечеть XIII века передали местной религиозной организации

Мечеть с минаретом является объектом культурного наследия федерального значения

МАХАЧКАЛА, 15 декабря. /ТАСС/. Росимущество в Дагестане передало в безвозмездное пользование местной религиозной исламской организации мечеть XIII века в селе Мишлеш Рутульского района республики. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

"Территориальное управление Росимущества в Республике Дагестан передало в безвозмездное пользование местной религиозной исламской организации мечеть, расположенную в селе Мишлеш Рутульского района. Передача имущества производилась в соответствии с федеральным законом <...> "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что архитектурное сооружение было построено на средства вдовы Султана шейх Эмира аль Богдо - проповедника ислама, мавзолей которого также находится в Мишлеше. Мечеть с минаретом является объектом культурного наследия федерального значения.