Аэропорт Ингушетии расширит сеть маршрутов более чем вдвое в 2024 году

Планируется выполнение ежедневных регулярных рейсов в Москву, а также несколько еженедельных региональных рейсов

МАГАС, 15 декабря. /ТАСС/. Полеты из аэропорта Магас в Ингушетии будут выполняться по девяти направлениям в 2024 году, сообщается в Telegram-канале правительства республики. Таким образом, маршрутная сеть расширится более чем в два раза.

"В 2024 году планируется выполнение ежедневных регулярных рейсов в Москву, а также еженедельные региональные рейсы в Санкт-Петербург, Самару, Тюмень, Сочи, Петрозаводск, Уфу, Екатеринбург и Нижневартовск", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, в 2023 году из аэропорта Магаса рейсы выполнялись в основном в Москву. Летом были запущены полеты в Петрозаводск. "Рейсы осуществлялись в летний период и были достаточно популярны, особенно для туристов. Кроме того, в текущем году осуществлялись рейсы по субсидируемым маршрутам в Самару и Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

Аэропорт Магас расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии. В 2021 году ему был присвоен статус международного. С начала 2023 года пассажиропоток превысил 145,5 тыс. человек.