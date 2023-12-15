Пострадавший из-за подрыва машины замглавы района Белгородской области находится на ИВЛ

Его состояние тяжелое, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 15 декабря. /ТАСС/. Пострадавший в результате подрыва автомобиля на мине 13 декабря заместитель главы администрации Краснояружского района Белгородской области находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Его состояние тяжелое, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Состояние замглавы администрации Краснояружского района Игоря Васильевича Бородаенко пока тяжелое. Врачи собрали консилиум, внесли изменения в лечение. Сейчас Игорь Васильевич находится в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких", - написал он.

Вторая пострадавшая - глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко - получила перелом стопы и ранение мягких тканей головы, была в экстренном порядке прооперирована. "В настоящий момент состояние ее удовлетворительное, врачи продолжают оказывать необходимую помощь", - проинформировал Гладков.

Третий пострадавший - водитель скотовоза Нуриддин Агалиев - был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытыми травмами органов грудной клетки и брюшной полости, в хирургической помощи не нуждался. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, он находится в отделении под наблюдением врачей и получает консервативное лечение. "У двоих пострадавших выздоровление идет хорошо. После заключения врачей примем решение о выплатах в 500 тыс. рублей, которые положены, если здоровью нанесен средний или тяжкий вред", - отметил губернатор.