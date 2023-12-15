В части Ростова-на-Дону и Аксае восстановили подачу электроэнергии

Энергетики в круглосуточном режиме продолжают работы по восстановлению энергоснабжения жителей и социальных объектов, сообщил губернатор региона Василий Голубев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Работа подстанции, обеспечивающей основное энергоснабжение Аксая и микрорайона Александровка в Ростове-на-Дону, восстановлена, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

В пятницу министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков сообщил о третьем за два дня аварийном отключении электричества в микрорайоне Александровка в Ростове-на-Дону и части Аксайского района.

"За ночь было зафиксировано более 100 новых отключений. <…> В 11:50 мск была восстановлена работа подстанции (вышла из строя в 05:40), которая обеспечивает основное энергоснабжение Аксая и микрорайона Александровка в Ростове-на-Дону", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, в Ростовской области сохраняются крайне неблагоприятные погодные условия. Энергетики в круглосуточном режиме продолжают работы по восстановлению энергоснабжения жителей и социальных объектов. К устранению аварий привлечено 116 бригад в составе 255 человек и 120 единиц спецтехники, в том числе - повышенной проходимости.

Как сообщил в своем телеграм-канале Сизиков, в Аксайском районе запущена водопроводная насосная станция, ведется заполнение системы.

О непогоде в регионе

В ночь на 11 декабря на Ростовскую область обрушился ледяной дождь, в регионе повреждены линии электропередачи, повалены деревья, выросло число ДТП. С начала стихии почти 600 человек обратились в травмпункты Ростовской области.

ГУ МЧС РФ по региону продлило штормовое предупреждение до субботы из-за гололеда и ветра до 18 м/с.