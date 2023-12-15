В Северной Осетии открылся первый в СКФО семейный МФЦ

Учреждение включает в себя зоны первичного приема, психологического и юридического консультирования, социального сопровождения и игровую зону для детей

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 декабря. /ТАСС/. Первый на Северном Кавказе семейный многофункциональный центр начал работу во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

"Семейный МФЦ - это важное и нужное дело. Здесь будут работать в режиме одного окна. В центре семья получит помощь по самым разным вопросам: от юридической до психологической. За работу СМФЦ будет отвечать Министерство труда и социального развития республики, подключать другие структуры в сфере образования, здравоохранения. Очень важно упрощать работу системы, чтобы людям не приходилось долго стоять в очереди, собирать большое количество справок для подтверждения своего социального статуса", - сказал на открытии глава республики Сергей Меняйло.

Открытый семейный МФЦ включает в себя зоны первичного приема, психологического и юридического консультирования, социального сопровождения, игровую зону для детей. Помощь смогут получить все семьи. При обращении в учреждение не потребуется собирать какие-либо дополнительные справки.

Для информирования населения о деятельности СМФЦ создан сайт.

В июне 2023 года Министерство труда и социального развития Северной Осетии стало победителем конкурсного отбора комплексов мер по созданию семейных многофункциональных центров среди субъектов Российской Федерации. Конкурс провел Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.