Выполнивший тестовый рейс в аэропорт Краснодара самолет вылетел в Минеральные Воды

По итогам выполнения рейса примут решение о возможности снятия авиационных ограничений

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Азимут", выполнивший тестовый рейс в аэропорт Краснодара, вылетел обратно в Минеральные Воды, передает корреспондент ТАСС из аэропорта.

Самолет без пассажиров вылетел из Краснодара обратно в Минеральные Воды. Ранее днем 15 декабря авиакомпания "Азимут" выполнила тестовый рейс из Минеральных Вод в аэропорт Краснодара.

На Кубани сообщали, что по итогам выполнения тестового рейса будет принято решение о возможности снятия авиационных ограничений в аэропорту Краснодара. Как сообщали в пресс-службе аэропорта, технический рейс выполняется для проверки систем и оборудования аэропорта. О своем интересе к полетам в Краснодар заявили все авиакомпании, входящие в группу "Аэрофлот" - головной "Аэрофлот", "Россия" и "Победа", а также S7. Возобновление работы аэропорта в Краснодаре способствовало бы упрощению логистики для туристической отрасли на юге страны.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны из-за проведения специальной военной операции на Украине. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. В Краснодарском крае все это время авиасообщение осуществляется из аэропорта Сочи, который работает в режиме логистического хаба. О планах по снятию в ближайшее время авиационных ограничений в аэропортах Геленджика и Анапы пока не сообщалось.