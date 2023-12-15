Эксперт: соцгарантии для добровольцев ЛНР и ДНР потребуют значительных расходов бюджета

Советник Комитета семей войнов Отечества Евгений Машаров считает, что при этом их введение крайне важно, так как эти бойцы одними из первых приняли участие в боевых действиях

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Выравнивание социальных льгот и установление гарантий для добровольцев Луганской и Донецкой народных республик потребует значительных средств из федерального бюджета, однако их введение крайне важно, так как эти бойцы одними из первых приняли участие в боевых действиях. Такое мнение ТАСС высказал член ОП РФ, советник Комитета семей войнов Отечества Евгений Машаров.

"Президент РФ подтвердил необходимость выравнивания социальных льгот и установления гарантий для добровольцев. Крайне важно установить такие гарантии для добровольцев из ЛНР и ДНР, проработать механизмы поддержки с учетом начисления выплат с 24.02.2022. Безусловно, это потребует значительных расходов из средств федерального бюджета. Но именно эта категория военнослужащих сегодня так нуждается в поддержке, так как именно они одними из первых принимали участие в боевых действиях", - сказал Машаров

Он отметил, что решение вопроса с выравниванием статуса военнослужащих позволит устранить пробелы с точки зрения их дальнейшего трудоустройства и начисления пенсий и социальных пособий, в том числе по инвалидности.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что все добровольцы должны быть поставлены в одинаковые условия с военнослужащими. По его словам, по "некоторым моментам нужно будет принимать даже изменения в закон". С вопросом о получении российских льгот к главе государства обратилась военнослужащая-медик Юлия Береза, которая в 2022 году была мобилизована в Народную милицию ДНР. Получив удостоверение ветерана боевых действий республики, она не смогла получить льготы, положенные по российскому законодательству. Как отметил президент, проблема заключается в том, что военнослужащие заключали контракты в период, когда ДНР и ЛНР не входили в состав РФ.

Ранее сообщалось, что около 4,5 тыс. ветеранов боевых действий из ДНР и 17,5 тыс. из ЛНР подтвердили свой статус после вхождения республик в состав РФ. В пятницу премьер-министр Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить изменения в законодательство для того, чтобы все участники СВО были в равной мере обеспечены господдержкой.