В ДНР по программе "Земский доктор, земский фельдшер" работают более 20 медиков

И.о. министра здравоохранения региона Дмитрий Гарцев уточнил, что в 2024 году планируется запустить несколько дополнительных программ, которые помогут привлечь кадры

ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Более 20 медицинских специалистов работают в Донецкой Народной Республике в рамках программы "Земский доктор, земский фельдшер". Об этом ТАСС сообщил и.о. министра здравоохранения региона Дмитрий Гарцев.

"Программа "Земский доктор, земский фельдшер" реализуется в этом году, и более 20 специалистов уже подали заявления. Мы уже на этой неделе будем перечислять деньги нашим специалистам", - сказал Гарцев. Он уточнил, что медики уже приступили к выполнению своих служебных обязанностей.

По словам главы регионального ведомства, в 2024 году планируется запустить еще несколько дополнительных программ, которые помогут привлечь в регион кадры. Речь идет, в том числе о "подъемных" выплатах и льготной ипотеке.

14 декабря президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил о необходимости обеспечения медиков служебным жильем, а также предоставления им льготной ипотеки, а том числе на вторичное жилье.