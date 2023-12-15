В Москве на 36 площадках открыли фестиваль "Путешествие в Рождество"

На фестивале подготовлено более 4 тыс. различных мастер-классов и активностей - от резьбы по дереву до изготовления карнавальных масок и елочных игрушек

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Юбилейный фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в Москве на 36 площадках, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня мы отправляемся в сказочное "Путешествие в Рождество" уже в 10-й раз - с 15 декабря по 8 января гостей ждут 36 фестивальных площадок <...>. Юбилейный год всегда немного особенный, и мы решили посвятить его Москве и москвичам - в особенности тем, кто сегодня исполняет свой долг в зоне специальной военной операции. Для них мы организуем сбор писем, поздравительных открыток и подарков", - написал мэр.

Он уточнил, что передать их можно в павильонах "Москва помогает", работающих на фестивальных площадках ежедневно с 11:00 до 21:00. В ближайшее время первую отправку подарков выполнят активисты молодежного сообщества "STOлица". В прошлом году на площадках фестиваля было собрано и отправлено свыше 156 тыс. подарков и более 12 тыс. поздравлений для участников СВО и жителей новых регионов.

Собянин отметил, что в этом сезоне на фестивальных площадках посетителей встретит город разных эпох: Москва боярская и дворянская, купеческая и ремесленная, советская и современная. Для гостей пройдут оригинальные театрализованные представления - классические, иммерсивные, театры-балаганы, и даже театр теней, а для детей Дед Мороз и Снегурочка проведут более 1,5 тыс. новогодних представлений. Кроме того, подготовлено более 4 тыс. различных мастер-классов и активностей - от ковки и резьбы по дереву до изготовления карнавальных масок и елочных игрушек. В этом году специальная программа организована для семей мобилизованных и детей из новых регионов - экскурсии, мастер-классы, новогодние елки и другие активности.

"Рождественскую сказку оживят праздничная иллюминация и яркие арт-объекты, из которых самый большой - 20-метровый новогодний шар. В этом году он будет красоваться на Поклонной горе. Помимо него фестивальные площадки украсят тысячи километров гирлянд с миллионами светодиодов", - написал мэр. Он добавил, что в ярмарочных павильонах можно приобрести памятные новогодние и рождественские безделушки, дизайнерские сувениры, сладкие подарки.

На 23 фестивальных катках пройдут ледовые шоу от известных фигуристов, дискотеки от популярных диджеев, мастер-классы и тренировки по фигурному катанию, керлингу и хоккею со спортсменами. Кроме того, на площадках "Путешествия в Рождество" можно будет попробовать блюда традиционной русской кухни - суп-ушник, щи в хлебе, гурьевскую кашу, расстегаи и пончики, гуся с яблоками, рагу из зайца, затируху по-купечески и многое другое, а шеф-повара проведут кулинарные мастер-классы. В павильонах "Миллион призов" пользователи мобильных приложений "Активный гражданин", "Электронный дом" и "Город заданий" получат памятные сувениры с символикой проекта. Всего за 10 лет фестиваль "Путешествие в Рождество" посетили около 100 млн человек, добавил Собянин.