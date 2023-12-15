Депутата Госдумы от Чечни наградили орденом Мужества

По словам главы республики Рамзана Кадырова, Шамсаил Саралиев совместно с Минобороны принимает активное участие в работе по обмену пленными, розыску и возвращению российских военнослужащих из Украины

ГРОЗНЫЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Депутата Госдумы от Чечни Шамсаила Саралиева указом президента России Владимира Путина наградили орденом Мужества. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"В торжественной обстановке заслуженную награду вручил председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Шамсаил Саралиев совместно с Министерством обороны России принимает активное участие в работе по обмену пленными, розыску и возвращению наших военнослужащих из Украины. За каждым таким фактом судьба российских солдат, которых, однозначно, наше государство не бросит на произвол судьбы", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, благодаря успешной работе Саралиева возросло количество обращений за помощью и от родственников украинских солдат.

"Потеряв веру в госорганы Украины, они обращаются за помощью к России. Это очень важный факт, указывающий на несостоятельность власти Незалежной. Я безмерно благодарен Владимиру Владимировичу Путину за такую высокую оценку профессиональной деятельности представителя команды Ахмата-Хаджи Кадырова", - добавил глава Чечни.