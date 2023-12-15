На Ставрополье из-за гололеда вновь объявили штормовое предупреждение

В регионе действует режим повышенной готовности

СТАВРОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. В Ставропольском крае из-за сильного гололеда объявили штормовое предупреждение, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Предупреждение стало третьим за неделю.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра, 16 декабря 2023 года в восточной части Ставропольского края ожидается сильный гололед. Сохранится вероятность возникновения происшествий, связанных с повреждением линий связи и электропередачи, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев, нарушением работы коммунальных служб и систем жизнеобеспечения населения", - говорится в сообщении.

Гололед провоцирует на Ставрополье высокая влажность, дожди, заморозки и усиление ветра. В крае действует режим повышенной готовности. Из-за обледенения происходят аварийные отключения электроэнергии, на некоторых дорогах вводили ограничения для движения транспорта.

"Такого чрезвычайного начала зимы в истории Прикумья не было давно. Разговаривали со специалистами, понимаем, что такого рода события происходили на территории востока нашего края 17 лет назад. Привлечены дополнительные средства и техника. Запаситесь по возможности водой", - сообщил в видеозаписи в своем Telegram-канале глава Буденновского округа Сергей Савченко.

В Левокумском округе из-за частых отключений электричества открыли пункт временного размещения, он организован на базе спортивной школы в селе Левокумское. В поселке Кумская Долина на базе пожарной части открыт пункт обогрева. Как сообщил в своем Telegram-канале глава округа Андрей Иванов, в наиболее пострадавших от обледенения населенных пунктах проводится подворный обход населения.

Ранее в Telegram-канале Противопожарной и аварийно-спасательной службы края сообщили, что из-за обледенения в Левокумском округе падают деревья. Одно из них заблокировало выход работником сельхозпредприятия. Зафиксирован случай падения дерева на машину скорой помощи, деревья также блокируют проезжие части дорог. Данных о пострадавших не поступало.