Альянс по защите детей в цифровой среде представил единую платформу по безопасности в сети

Председатель альянса Елизавета Белякова сообщила, что ресурс объединяет статьи экспертов, практические советы, онлайн-квизы и полезные сервисы для детей, родителей и учителей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Альянс по защите детей в цифровой среде представил образовательный портал по цифровой безопасности "Цифратека. Библиотека практических знаний" (cifrateka.ru) в ходе марафона "Безопасная цифра". На платформе в открытом доступе размещена информация об угрозах в интернете и советы, как с ними бороться, сообщили ТАСС в альянсе.

"Мы выяснили, что около 30% подростков испытывают недостаток информации о том, как реагировать на цифровые вызовы и как защитить себя в интернете. Именно поэтому мы решили разработать единую базу знаний, которая поможет детям, родителям и учителям найти ответы на все волнующие их вопросы по теме безопасности в сети", - рассказала председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

Ресурс объединяет статьи экспертов, практические советы, онлайн-квизы и полезные сервисы для детей, родителей и учителей. Темы для портала были выбраны на основе наиболее часто задаваемых вопросов по теме цифровой безопасности в поиске "Яндекса". Самыми популярными стали вопросы про кибербуллинг (33%), зависимость от интернета (25%), игровую зависимость (21%) и мошенничество в сети (11%).

Также на самом портале будет доступна форма обратной связи. Пользователи смогут сами рассказывать об интересующих их вопросах, а эксперты альянса разрабатывать варианты решения.

"Цифратека" будет регулярно наполняться полезным контентом и сервисами по цифровой безопасности. Компании-основатели Альянса по защите детей в цифровой среде продолжат расширять базу практических знаний новыми эффективными решениями, отметили в организации.