Естественная убыль населения в России с января по октябрь сократилась на 21,3%

Она составила 394 тыс. человек, сообщается на сайте Росстата

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Естественная убыль населения России с января по октябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 21,3%, составив 394 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте Росстата.

"За десять месяцев 2023 года родились 1 млн 59 тыс. 686 младенцев, умерли 1 млн 454 тыс. 325 человек, зарегистрированы 800 тыс. 367 браков и 566 тыс. 777 разводов. Естественная убыль составила 394 тыс. 639 человек, что на 21,33% меньше, чем за январь-октябрь 2022 года", - говорится в сообщении.

Согласно данным Росстата, смертность за десять месяцев 2023 года сократилась на 8,7%, а рождаемость - на 3%. Младенческая смертность снизилась на 11,2%.

Отмечается, что в октябре 2023 года родились 106 тыс. младенцев, умерли 148 тыс. человек, зарегистрированы 76 тыс. браков и 59 тыс. разводов. По сравнению с октябрем прошлого года смертность выросла на 2,3%, при этом рождаемость снизилась на 0,7%, а младенческая смертность - на 6%. Естественная убыль в октябре 2023 года составила 42,3 тыс. человек, увеличение по сравнению с октябрем 2022 года - на 10,9%.

Также количество разводов выросло на 0,3%, а число браков, заключенных в октябре 2023 года, сократилось по сравнению с октябрем 2022 года на 40,2%. При этом в октябре 2022 года число браков увеличилось на 53,9% по сравнению с октябрем 2021 года.