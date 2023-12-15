В Астраханской области объявили штормовое предупреждение о сильном гололеде

Оно будет действовать до утра 16 декабря

АСТРАХАНЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Астраханской области в связи с гололедными явлениями на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По данным Астраханского ЦГМС, в связи с прохождением по территории региона комплекса метеоявлений объявлено штормовое предупреждение. С 19:00 15 декабря и до утра 16 декабря по Астраханской области ожидается сильный гололед", - говорится в сообщении.

В связи с этим спасатели призывают граждан быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать правила безопасности. Водителям на дорогах необходимо соблюдать скоростной режим, на колесах автотранспортных средств должна быть зимняя резина. Пешеходам нужно переходить дорогу только по пешеходному переходу и помнить, что автомобиль не остановится моментально - на скользкой дороге тормозной путь машины значительно увеличивается.