В центре старинного села в Ивановской области открыли движение по новому мосту

Длина объекта составила 456 м

ИВАНОВО, 15 декабря. /ТАСС/. Движение по новому мосту, построенному взамен старого деревянного, открылось в центре села Холуй Ивановской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Холуе открыли движение по новому мосту. Ежегодно в период весеннего паводка происходило подтопление старого деревянного моста через Тезу, движение по нему перекрывалось. Из-за этого транспортное сообщение осуществлялось в объезд. Новый мост обеспечит надежное и бесперебойное круглогодичное транспортное сообщение в селе", - рассказали в пресс-службе.

Объездная дорога во время весенних паводков проходила по расположенному в селе гидроузлу Тезянской шлюзовой системы, построенной в XVIII веке и являющейся одной из самых старых в России. Три года назад шлюзовая система была частично реконструирована.

Новый мост построен в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", его длина с учетом подходов составляет 456 метров. Планируется благоустроить сквер около моста и провести линии уличного освещения. Также запланировано строительство нового пешеходного моста через Тезу взамен старого деревянно-балочного, уже заключен контракт на разработку проекта строительства, здесь также предстоит решить проблему ежегодного подтопления переправы, говорится в сообщении.

Село Холуй ведет свою историю с 1546 года (первое упоминание) и известно народными промыслами, в частности, уникальной холуйской лаковой миниатюрой. В XVII веке являлось одним из центров иконописи. Известно также расположенным в центре села храмовым комплексом XVIII века.