В ДНР над восстановлением жилья и соцобъектов работают более 20 тыс. человек

В 2023 году в регионе уже восстановили и построили 3,6 тыс. объектов

ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Более 20 тыс. строителей и 1,8 тыс. единиц специальной техники работают над восстановлением жилых домов и социальных объектов на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"На стройплощадках задействованы 20 727 специалистов и 1 836 единиц спецтехники. В восстановительных работах в ДНР принимают участие 27 регионов-шефов и 7 организаций", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в 2023 году в регионе восстановили и построили 3,6 тыс. объектов, в том числе 67 медицинских и 272 образовательных учреждений, более 2 тыс. многоквартирных домов. "До конца года в планах завершить работы на 1 152 объектах", - отметил Пушилин.

В начале декабря министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин сообщил, что в четырех новых регионах после их вхождения в состав России восстановили около 9 тыс. социальных объектов, жилых домов, объектов инфраструктуры, более 180 из них построили с нуля.