Под Новгородом поисковики захоронили останки 26 красноармейцев

Их обнаружили в госпитальных захоронениях на территории поселка Пролетарий

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 декабря. /ТАСС/. Торжественно-траурная церемония захоронения останков 26 солдат и командиров РККА, обнаруженных в госпитальных захоронениях во время "Вахты памяти", состоялась в поселке Пролетарий Новгородского района Новгородской области на братском захоронении "Мстинские партизаны". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе поисковой экспедиции "Долина".

"Состоялась торжественно-траурная церемония захоронения останков 26 солдат и командиров РККА, обнаруженных в госпитальных захоронениях во время "Вахты памяти" 2023 года на территории поселка Пролетарий", - сказали в пресс-службе.

В августе 2023 года у одного из частных домов в поселке Пролетарий рабочие обнаружили неучтенное госпитальное захоронение. Поисковики тогда провели эксгумацию останков 10 бойцов. В ноябре 2023 года сводная группа поисковиков из отрядов "Скиф", "Сокол", "Рубин" , "Шкраб", "Волховский фронт", "Память", "Верность" продолжили поисково-эксгумационные работы на территории поселка, обнаружив останки 16 солдат и командиров РККА.

Благочинный Новгородского округа протоиерей Игорь Беловенцев совершил заупокойную литию.