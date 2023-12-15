Кабмин утвердил правила выдачи решений об операциях при аномалиях формирования пола

Документом также утверждена соответствующая форма решения врачебной комиссии

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила выдачи решений врачебных комиссий центров, подведомственных Минздраву, о допустимости операций для лечения аномалий формирования пола у детей. Это следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить <...> правила выдачи решений врачебных комиссий медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения РФ, о допустимости медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей, и медицинских заключений о соответствии половых признаков признакам определенного пола", - говорится в постановлении.

Документом также утверждена соответствующая форма решения врачебной комиссии.

Кроме того, правительство РФ отдельным распоряжением утвердило список медицинских организаций, подведомственных Минздраву, врачебные комиссии которых принимают решения об операции. Это - НМИЦ эндокринологии, РНИМУ имени Н. И. Пирогова, НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, НМИЦ здоровья детей и Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет.

Президент РФ Владимир Путин в июле подписал закон о введении в России запрета на операции по смене пола. Документ вносит изменения в закон об основах охраны здоровья граждан и дополняет его новой статьей, запрещающей проводить медицинские вмешательства, а также применять лекарства, направленные на смену пола. При этом данный запрет не касается вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Минздрав России признал утратившим силу документ, утверждающий форму и порядок выдачи медицинской организацией справки о смене пола.