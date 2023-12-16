В аэропорту Волгограда непогода привела к задержке более 10 рейсов

На территории региона ранее прошел ледяной дождь

ВОЛГОГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Более 10 рейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропорту Волгограда, следует из данных онлайн-табло на сайте авиаузла. В волгоградском регионе с вчера пятницы шел ледяной дождь.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Волгограда, на прилет и вылет задерживаются более 10 рейсов - из Москвы, Саратова, Самары, а также в Санкт-Петербург, в Москву и один международный - в Дубай. В Петербург пассажиры не могут вылететь с вечера пятницы.

"Волгоград - Санкт-Петербург. Номер рейса: FV 6116. По расписанию: 18:35 15 декабря. Расчетное время: 10:00 16 декабря", - следует из информации на сайте аэропорта.

По данным волгоградского Гидрометцентра, в Волгоградской области до понедельника ожидаются морозы, снег, мокрый снег, гололед. С вечера пятницы в Волгограде шел мокрый снег при минусовой температуре воздуха. В связи с непогодой службы жизнеобеспечения региона переведены в режим повышенной готовности.

Ранее пресс-секретарь ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова сообщала, что пассажирские самолеты трех авиакомпаний - "Победа", "Сибирь" и "Аэрофлот", следовавшие из Москвы в Волгоград, ушли на запасные аэродромы в Саратов и Самару по метеоусловиям.