В Смоленске с 18 декабря во всех школах введут семидневный карантин из-за ОРВИ

Эпидпорог в регионе превысил 42,8%

ТАСС, 16 декабря. Все школы Смоленска с 18 декабря из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) уйдут на карантин, все занятия для учеников будут временно прекращены на семь дней. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Смоленской области.

"Обеспечить ограничительные мероприятия в расположенных на территории города Смоленска, в том числе в образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования с 18.12.2023 на семь календарных дней в форме временного прекращения занятий, в том числе учебных", - говорится в сообщении.

Такая мера вызвана тем, что заболеваемость гриппом и ОРВИ среди совокупного населения в Смоленске превысила уровень эпидпорога на 42,8%, среди детей от 7 до 14 лет - на 60,2%, среди взрослых - на 54,3%. Число заболевших ОРВИ за неделю среди детей до двух лет выросло на 49,3%, среди детей от 3 до 6 лет на 53,6%, от 7 до 14 лет - на 31,2%, среди взрослых - на 37,5%, среди совокупного населения - на 39,5%.