В румынской части дельты Дуная обнаружили очаг птичьего гриппа

Там нашли 22 мертвых лебедя, сообщило Радио Румынии

БУХАРЕСТ, 16 декабря. /ТАСС/. Ветеринарно-санитарная инспекция подтвердила наличие очага птичьего гриппа на озере Обретинул-Мик в румынской части дельты Дуная (уезд Тулча), где были найдены 22 мертвых лебедя. Об этом сообщило Радио Румынии.

Глава уездной инспекции Митика Тукилэ сообщил, что территория вокруг места, где были обнаружены птицы, огорожена, машины, на которых птиц вывезли с озера к месту захоронения, - дезинфицированы. Проводятся проверки на близлежащих птицефермах, а также работа по уведомлению местного населения. "Все необходимые меры по предотвращению распространения вируса приняты сразу после того, как были найдены лебеди, так что риска заражения домашней птицы нет", - сказал глава инспекции.

В последний раз очаг птичьего гриппа выявляли в уезде Тулча в 2020 году.