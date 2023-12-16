"Круг добра" сообщил, что санкции не повлияли на обеспечение лекарствами подопечных фонда

При этом они затруднили логистические процедуры поставки, отметил председатель правления Александр Ткаченко

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Санкции в отношении России несколько затруднили логистические процедуры поставки лекарств для подопечных фонда "Круг добра", однако не повлияли на обеспечение детей препаратами. Об этом сообщил председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко.

"Введенные недружественными странами санкции в отношении страны не коснулись деятельности фонда "Круг добра". Они затруднили логистические процедуры перевозки, затруднили какие-то формы оплаты поставщиками лекарственных препаратов, закупаемых за границей. Это немного удлинило сроки поставки, но это не повлияло на сроки обеспечения детей лекарствами, никак не повлияло на процедуры фонда. Фонд беспрепятственно поставляет лекарства", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Ткаченко также отметил, что у фонда есть полномочия формировать резервы лекарств, чтобы незамедлительно обеспечивать детей. "Сейчас в перечне фонда почти 90 заболеваний. Более 100 лекарственных препаратов вошли в перечень фонда, которые качественно меняют жизнь детей", - рассказал председатель.

Фонд "Круг добра" создан в 2021 году по инициативе президента России для поддержки детей с жизнеугрожающими заболеваниями через дополнительные механизмы организации и финансирования медицинской помощи. Бюджет фонда формируется из разницы между обычной (13%) и повышенной (15%) ставкой налога на доходы физических лиц, по которой облагаются доходы граждан, превышающие 5 млн рублей в год. За счет данных средств обеспечивается оказание дорогостоящей медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медизделий и технических средств реабилитации.