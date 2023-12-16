Активистам "Бессмертного полка России" вручили медали Минобороны "Участнику СВО"

Сопредседатель центрального штаба БПР Сергей Макаров отметил, что участники спецоперации выполняют "поистине титаническую задачу"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Представители Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" (БПР) в Саратовской и Тульской областях получили медали Минобороны РФ "Участнику специальной военной операции". Торжественная церемония награждения прошла на всероссийском форуме движения в столичном Музее Победы, передает корреспондент ТАСС.

"У нас сегодня в зале присутствуют два представителя нашего движения, которые были добровольцами в зоне СВО", - сказала на открытии форума руководитель исполкома БПР Наталья Шадрина. Она зачитала приказ, по которому медалью Министерства обороны РФ "Участнику специальной военной операции" награждаются руководитель исполкома регионального отделения БПР в Саратовской области Андрей Бердников и член штаба регионального отделения БПР в Тульской области Роман Лазарев. Они содействовали выполнению боевых задач в зоне проведения СВО на территории Херсонской и Запорожской областей.

Вручая медаль представителям движения, сопредседатель центрального штаба БПР генерал-полковник в отставке Сергей Макаров отметил, что участники спецоперации выполняют "поистине титаническую задачу".

"Мы должны помнить о том, что войны страна наша ведет всегда вынужденно, но так сложилась ее судьба, что она всегда прирастает новыми территориями - защищая себя от агрессоров. <…> Живем мы трудно, тяжело, но жить будем долго, и пусть они будут в этом уверены. Мы не делимся по этносам, по национальностям, мы не делимся по территориям - мы едины. Нас объединил в этом верховный главнокомандующий, президент РФ, он позволил возродиться патриотическому народному движению, а народ в своих рядах возродил и тонко соорганизовал наше с вами движение "Бессмертный полк России", - сказал Макаров.