В Москве устраняют последствия сильного снегопада

Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Очистка улиц и дворов от снега проводится в Москве в круглосуточном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Циклон "Ваня" обрушился на Россию аномальными снегопадами. Одна пятая часть от месячной нормы осадков выпала в пятницу в Москве, в Подмосковье - треть нормы декабря.

"Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада. Ранним утром провели очередное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой. Под особым контролем - очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Повсеместно идут работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворов, погрузке и вывозу снега с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе работает снегоуборочная и погрузочная техника. В связи с этим автомобилистов призвали быть внимательными на дороге. Кроме того, в течение всего светового дня проходит очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. "Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавляется в сообщении.

В субботу в Москве ожидается небольшой снег, гололедица и до минус 6 градусов.