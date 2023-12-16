В Бангкоке состоялась конференция "Сохранение русского языка и русской культуры"

В мероприятии приняли участие преподаватели-русисты и соотечественники, заинтересованные в распространении образования на русском языке

БАНГКОК, 16 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Участники международной конференции "Сохранение русского языка и русской культуры" обсудили в Бангкоке особенности организации процесса обучения русскому языку за рубежом, а также вопросы его сохранения в среде соотечественников. В ней приняли участие ведущие российские преподаватели-русисты и соотечественники, заинтересованные в распространении качественного образования на русском языке и обучении русскому языку.

Начальник управления образованием Центра международного сотрудничества (ЦМС) Минпросвещения России Елизавета Хамраева отметила, что залог сохранения русского языка у детей проживающих за рубежом соотечественников заключается в развитии способности к обработке, запоминанию и передаче информации. "Самое главное в развитии ребенка это его когнитивное наполнение. Очень важно, чтобы родители эмоционально через язык связывались со своими детьми, давали им перспективу новых познаний. Здесь значимую роль играет личностный компонент, который очень часто начинает пропадать. Нужно, чтобы родители умели говорить со своими детьми об интересном, важном, новом, чтобы это было интересным для всех. Тогда будет сохранение русского языка", - сказала она в беседе с корреспондентом ТАСС.

Хамраева указала, что в некоторых странах Запада русский язык зачастую подвергается дискриминации. "Давление, безусловно, есть. И школы закрываются, и театры, и образовательные программы. Однако сила русского языка не позволит его свернуть. Как ученый, я очень хорошо понимаю, что языки могут находиться в разных степенях витальности (жизнеспособности - прим. ТАСС). У русского языка очень высокая степень витальности. Любая форма превращается в русскую. Например, слово "ксерокс" - название копировального аппарата, появились глаголы "ксерокопировать", "ксерить", "отксерить". Понимаете, это слова, которых не было, и они полностью подчинены грамматике русского языка. Это свидетельствует о том, что грамматика достаточно сильна, она справляется с такими вызовами. Если уж грамматика нашего языка справляется, так мы с вами тем более справимся. Язык наш сильный, такими же сильными должны быть мы, его носители", - отметила ученый.

Позиции русского языка

"Мы регулярно проводим мероприятия по русскому языку по всему миру, привозим преподавателей, которые читают лекции, обучают, рассказывают местным специалистам о последних методиках обучения русскому как иностранному", - сказал директор Московского дома соотечественника Дмитрий Кожаев, обратив внимание на то, что Минпросвещения РФ запускает программу по направлению преподавателей русского языка за рубеж. "У них определены 55 университетов, куда будут направлять преподавателей", - добавил он.

Посол России в Таиланде Евгений Томихин отметил, что в Таиланде функционируют около 10 русских школ, "которые были открыты благодаря усилиям соотечественников, и с которыми посольство активно взаимодействует и помогает в плане организации тестирования и экзаменов".