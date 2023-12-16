Всех пострадавших в ДТП на севере Забайкалья транспортировали в Читу

На технологической дороге одного из предприятий ранее опрокинулся "Урал" с 24 рабочими

ТАСС, 16 декабря. /ТАСС/. Все семь пострадавших при ДТП на севере Забайкальского края транспортированы в Читу. Об этом сообщили журналистам в региональном Минздраве

"Оба вертолета совершили посадку в Чите. Все семеро пострадавших госпитализированы в краевую клиническую больницу, проходят обследования", - сообщили в пресс-службе.

Пострадавших доставили в краевую столицу из Каларского района вертолетами санавиации.

Авария произошла в ночь на 16 декабря в 22-х км от поселка Новая Чара. "Урал" с 24 рабочими опрокинулся на технологической дороге одного из предприятий. Один пассажир 1979 года рождения погиб на месте. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства. Прокуратура по факту произошедшего проводит проверку.