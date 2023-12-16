В России в 2023 году диспансеризация помогла вывить 1 млн болезней сердца и сосудов

Обследования прошли более 77 млн человек, сообщила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Более 77 млн человек прошли диспансеризацию в России в 2023 году. Эти мероприятия помогли выявить 1 млн сердечно-сосудистых заболеваний и около 50 тыс. злокачественных новообразований, сообщила журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

"В этом году диспансеризацию прошли уже более 77 млн человек. Мы выявили более 1 млн сердечно-сосудистых заболеваний и около 50 тыс. злокачественных новообразований, при этом чуть больше половины онкологических заболеваний выявлены на ранних стадиях, когда прогноз лечения максимально благоприятный", - рассказала она.

Драпкина отметила, что диспансеризация помогает вовремя выявить заболевания, не дать им перейти в хроническую форму, при этом профилактике болезни помогает здоровый образ жизни. "Наш НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России проводит эпидемиологические исследования. <...> В рамках исследования мы посмотрели на 22 тыс. человек из разных регионов, посмотрели, какие именно факторы риска могут ассоциироваться с исходами. Есть индекс здорового образа жизни, в который входят пять основных факторов: не курить, не злоупотреблять алкоголем, не злоупотреблять солью, двигаться, есть овощи и фрукты не менее 400 г в день. Эти пять факторов на 36% снижают общую смертность", - пояснила эксперт.

"Мы видим огромную роль программы модернизации первичного звена здравоохранения для наших граждан. Это, безусловно, и структурное наполнение поликлиник, ФАПов - всего, что входит в первичное звено, и внедрение бережных технологий, потому что нужно не только возвести стены, но и наполнить сутью поликлинику или другой объект первичной медико-санитарной помощи, который работает. Очень приятно становится работать врачам. Естественно, доступность становится выше, а самое главное - повышается доверие пациентов к врачам, это очень важно", - заключила она.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции отметил необходимость развития первичного звена и продление программы модернизации первичного звена здравоохранения. По словам главы государства, данный вопрос войдет в его предвыборную программу.

Всего в программе модернизации задействовано более 20 тыс. объектов. При этом одной из важных функций является проведение профилактических мероприятий, диспансеризации. Она направлена на профилактику факторов риска и раннее выявление различных заболеваний. Скрининговые мероприятия, включенные в диспансеризацию, позволяют осуществлять профилактику и ранее выявление хронических неинфекционных заболеваний, которые приводят к серьезным осложнениям, ухудшению качества жизни и преждевременной смертности.