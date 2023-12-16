Лавров заявил, что Международный кадетский бал обеспечивает связь времен

Глава российского дипведомства отметил глубокую символичность того, что в зале МБКБ "присутствуют герои СВО, а также герои России и Советского Союза"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Международный кремлевский благотворительный кадетский бал (МБКБ) проводится в поддержку специальной военной операции (СВО) и обеспечивает связь времен. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова к организаторам, участникам и гостям мероприятия, которое зачитала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"За прошедшие годы мероприятие утвердилось в качестве уникального формата, содействующего сбережению и популяризации богатейшего культурно-исторического достояния нашей Родины. Ваш творческий смотр способствует обеспечению связи времен и поколений, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию будущих защитников Отечества, - подчеркнул министр. - Особо отмечу, что в этом году международный кадетский бал проводится в поддержку специальной военной операции, участники которой ежедневно демонстрируют мужество и героизм".

Глава российского дипведомства отметил глубокую символичность того, что в зале МБКБ "присутствуют герои СВО, а также герои России и Советского Союза". "Участники и гости бала смогут лично выразить им благодарность за самоотверженные подвиги", - подчеркнул он.

Патриотический проект "Международный кремлевский благотворительный кадетский бал" проходит в Москве ежегодно с 2016 года при участии Администрации президента РФ, МИД, Минобороны, других министерств, ведомств, служб и общественных организаций.