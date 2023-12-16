В трех регионах РФ более 422 тыс. человек остаются без электричества из-за непогоды

Продолжаются аварийно-восстановительные работы

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Более 422 тысяч человек в Ростовской области, Луганской и Донецкой народных республиках по состоянию на 18:00 мск отключены от электроснабжения в результате непогоды, аварийно-восстановительные работы продолжаются. Об этом сообщает Минэнерго РФ.

"По данным на 18:00 [мск] обесточенными остаются потребители: Ростовской области - 53,5 тыс. человек, ДНР - 192,4 тыс. человек, ЛНР - 176,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.

15 декабря Минэнерго сообщало, что серьезное ухудшение погоды в некоторых регионах России привело к новым отключениям потребителей от электроснабжения - их количество достигало 679 тысяч.