В ЛНР И ДНР установят места воинских захоронений времен войны к 80-летию Победы

Исполнительный директор поискового движения Сергей Кузьмин отметил, что в 2023 году предприняты три миссии по изучению памятников и памятных мест на территории регионов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Поисковое движение России со следующего года начнет реализацию проекта к 80-летию Победы "Дорога к обелиску. Новые территории". Поисковики установят места воинских захоронений времен Великой Отечественной войны в ДНР и ЛНР и "выверят списки" погибших, сообщил исполнительный директор движения Сергей Кузьмин на всероссийском форуме "Бессмертного полка России" в Музее Победы.

"Со следующего года мы запускаем проект "Дорога к обелиску. Новые территории". Будем проводить работу по систематизации данных захоронений на территории ЛНР и ДНР - не знаю, насколько это получится на территории Херсонской и Запорожской областей, там ситуация на данный момент сложнее. Будем выверять списки, устанавливать имена тех, кто захоронен, <…> постараемся восстанавливать эти памятники, и к 80-летию Победы поставлена задача, чтобы максимально большое количество данных памятных мест на этих территориях были восстановлены", - сказал Кузьмин.

По его словам, под реализацию проекта уже выделено необходимое финансирование. Представитель движения сообщил также, что в этом году были предприняты три миссии по изучению памятников и памятных мест на территориях ДНР и ЛНР. По информации Кузьмина, во время нахождения там украинских войск все эти места разрушались.