На территории Польши более 2 тыс. грузовиков ждут въезда на Украину

Больше всего фур находится напротив пункта пропуска "Шегини - Медыка"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Более 2 тыс. грузовых автомобилей остаются на польско-украинской границе в ожидании въезда на Украину. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

Как отмечает агентство со ссылкой на информацию представителей Госпогранслужбы, по состоянию на утро 17 декабря заблокированными остаются три направления на границе с Польшей. В очередях в сторону Украины находится 2 150 грузовиков. Больше всего - напротив пункта пропуска "Шегини - Медыка".

16 декабря представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщал, что на границе с Польшей ожидают въезда в страну 2,4 тыс. фур. Всего же на границе с Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией застряли около 4 тыс. грузовиков.

6 ноября польские перевозчики начали акцию, требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. Они заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". С 16 ноября к польским перевозчикам присоединились их коллеги из Словакии, периодически проводившие блокаду КПП "Вышне-Немецке", но 15 декабря они остановили акцию. 11 декабря частично блокировали движение на границе с Украиной венгерские дальнобойщики.

Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. С начала блокады в очередях у границы умерли уже три украинских водителя.