Исаев заявил, что опыт подтверждения стажа в новых регионах можно применить для бойцов ЧВК

По словам замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, также такой опыт можно использовать для народных милиций ДНР и ЛНР

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Опыт подтверждения специальной комиссией трудового стажа жителей новых регионов можно использовать для бойцов ЧВК, народных милиций ДНР и ЛНР, заявил журналистам замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Целый ряд важнейших социальных решений [был озвучен в ходе прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина]. Безусловно, шло рефреном - уравнять всех участников специальной военной операции. Это вызывает определенные сложности, потому что <...> те, кто участвовал в боевых действиях по линии ЧВК, не попали в учет Министерства обороны", - отметил Исаев.

Он подчеркнул, что опыт подтверждения стажа для таких граждан "потребует определенных усилий". "У тех, кто сражался в рядах Луганской, Донецкой народной милиции [этот вопрос] тоже возникает. Некоторые из них сражались под позывными, их никто не знал никогда, никто не требовал паспортов, не выписывал их паспортных данных", - отметил Исаев. При этом, подчеркнул он, стаж нужен "и для пенсии, и для размера больничного листа".

"Но у нас есть хороший опыт. <…> Мы понимали, что в условиях ЛНР, [ДНР], тем более Запорожской и Херсонской областей подтвердить стаж будет крайне сложно. Мы сказали, что будет межведомственная комиссия, которая будет иметь право по свидетельским показаниям и иным источникам подтверждать без документов наличие стажа", - подчеркнул Исаев.

По его словам, опыт такой межведомственной комиссии "может быть использован в том числе и для подтверждения боевого пути, который прошли участники Луганской народной милиции". "Понятно, что в этой комиссии должны участвовать другие структуры, не те, кто работает с трудовым стажем. Это в основном представители силовых структур", - отметил Исаев.