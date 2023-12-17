Москвичей предупредили о возможном образовании гололедицы в вечерние часы

В Комплексе городского хозяйства столицы отметили, что службы непрерывно наблюдают за состоянием улично-дорожной сети

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Переход температуры воздуха в сторону отрицательных значений прогнозируется в Москве в вечернее время, из-за этого возможно образование гололедицы. Автомобилистам рекомендуется быть внимательнее на дорогах и строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

"По прогнозам синоптиков, после 20:00 в столице ожидается переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.