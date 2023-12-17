Жители села Теребрена не пострадали при обстреле со стороны ВСУ

Есть разрушения: повреждены частный дом и беседка, линии электро- и газоснабжения

ТАСС, 17 декабря. Мирные жители, по предварительным данным, не пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ села Теребрена в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Уточненная информация по обстрелу ВСУ села Теребрена Краснояружского района. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. Есть разрушения: повреждены один частный жилой дом и беседка", - написал Гладков в своем Telegram-канале, добавив, что подомовой обход будет продолжен в светлое время суток.

По его данным, также повреждены линии электро- и газоснабжения. "Аварийные службы приступили к ликвидации последствий", - сообщил глава региона.

Ранее он проинформировал, что украинские войска обстреливали Теребрено, шел стрелковый бой на границе села.