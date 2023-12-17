17 декабря, 15:35
Военная операция на Украине

Жители села Теребрена не пострадали при обстреле со стороны ВСУ

Laurent Van der Stockt pour Le Monde/ Getty Images
© Laurent Van der Stockt pour Le Monde/ Getty Images

Есть разрушения: повреждены частный дом и беседка, линии электро- и газоснабжения

ТАСС, 17 декабря. Мирные жители, по предварительным данным, не пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ села Теребрена в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"Уточненная информация по обстрелу ВСУ села Теребрена Краснояружского района. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. Есть разрушения: повреждены один частный жилой дом и беседка", - написал Гладков в своем Telegram-канале, добавив, что подомовой обход будет продолжен в светлое время суток.

По его данным, также повреждены линии электро- и газоснабжения. "Аварийные службы приступили к ликвидации последствий", - сообщил глава региона.

Ранее он проинформировал, что украинские войска обстреливали Теребрено, шел стрелковый бой на границе села. 

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УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине