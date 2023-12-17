В Ростовской области около 3,6 тыс. жителей остаются без электричества из-за непогоды

Для устранения аварий задействованы 186 бригад в составе 719 человек и 280 единиц техники

ТАСС, 17 декабря. Около 3,6 тыс. жителей Ростовской области остаются без электричества из-за последствий непогоды, что почти в два раза меньше, чем 16 декабря. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"На вечер воскресенья без электроснабжения в Ростовской области остаются около 3,6 тыс. человек в 14 населенных пунктах", - написал он.

Голубев уточнил, что для устранения аварий задействованы 186 бригад в составе 719 человек и 280 единиц спецтехники. Энергетики продолжают выполнять свою работу.

Утром 16 декабря Голубев сообщал, что около 6 тыс. жителей Ростовской области остаются без электричества.

В ночь на 11 декабря на Ростовскую область обрушился ледяной дождь, в регионе повреждены линии электропередачи, повалены деревья, выросло число ДТП. С начала стихии почти 600 человек обратились в региональные травмпункты.