Маск считает, что человечество должно заселять другие планеты

Предприниматель напомнил, что с момента последней высадки на Луну прошло 50 лет, добавив, что это не может быть "нашим высшим достижением как цивилизации"

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск считает, что человечеству нужно осваивать космос и заселять другие планеты.

"Человечество должно иметь базу на Луне, города на Марсе, и находиться там, среди звезд!" - написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

Маск подчеркнул, что "от первого полета [самолета братьев Райт] до высадки на Луну прошло всего 66 лет, а с момента последней высадки на Луну прошло полвека". Предприниматель отметил, что это не может быть "нашим высшим достижением как цивилизации".