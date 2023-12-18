17 декабря, 22:32

Маск считает, что человечество должно заселять другие планеты

Илон Маск. AP Photo/ Jae C. Hong
Илон Маск
© AP Photo/ Jae C. Hong

Предприниматель напомнил, что с момента последней высадки на Луну прошло 50 лет, добавив, что это не может быть "нашим высшим достижением как цивилизации"

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск считает, что человечеству нужно осваивать космос и заселять другие планеты.

Читайте также
Илон Маск заявил, что нет доказательств существования инопланетянМаск надеется, что на Марсе через 15 лет уже будет база

"Человечество должно иметь базу на Луне, города на Марсе, и находиться там, среди звезд!" - написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

Маск подчеркнул, что "от первого полета [самолета братьев Райт] до высадки на Луну прошло всего 66 лет, а с момента последней высадки на Луну прошло полвека". Предприниматель отметил, что это не может быть "нашим высшим достижением как цивилизации". 

Теги:
СШАМаск, Илон