ВОЗ сообщила о более 12,5 тыс. погибших в конфликте в Судане

В гуманитарной поддержке нуждаются 24,7 млн суданцев, а 11 млн человек срочно требуется помощь в сфере здравоохранения, отметили во всемирной организации

ЖЕНЕВА, 18 декабря. /ТАСС/. Более 12,5 тыс. человек погибли за время продолжающегося с апреля конфликта в Судане. В гуманитарной помощи нуждаются 24,7 млн, более 1,45 млн покинули страну. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается в ее информационном бюллетене, "война вызвала смерть 12 501 человека". С 15 апреля 2023 года ВОЗ зафиксировала 60 атак на систему охраны здоровья, вследствие которых погибли 34 человека и 38 получили ранения. Конфликт вынудил 6,88 млн суданцев покинуть свои дома. Из них более 5,42 млн ищут спасения внутри Судана, а 1,45 млн покинули страну. В гуманитарной поддержке нуждаются 24,7 млн суданцев, а 11 млн человек срочно требуется помощь в сфере здравоохранения.

Из некоторых районов поступили сообщения о вспышках инфекционных заболеваний. В девяти штатах зарегистрированы 6 939 случаев заболевания холерой и 200 смертей от этой болезни. В 11 штатах выявлена корь: заболели 3 557 человек и 105 умерли. Из 10 штатов пришли сообщения о распространении денге: число заболевших достигло 6 371, умерли 60 человек.

Ситуация в Судане обострилась в апреле из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, являющимся также председателем Суверенного совета, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в Мерове и в столице.