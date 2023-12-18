Минздрав прокомментировал повышение предельных отпускных цен на вакцины

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Повышение предельных отпускных цен на некоторые вакцины в РФ не повлияло на необходимость увеличения бюджета на их закупку, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в ноябре - декабре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала для "Микрогена" повышение предельных цен на 11 вакцин и анатоксинов.
"Повышение предельных отпускных цен на вакцины не повлияло на необходимость увеличения бюджета на данные цели", - сообщили в министерстве.