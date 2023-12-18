Вильфанд сообщил, что снег в Московском регионе не растает из-за оттепели

Рекордная высота снега в регионе сохраняется, отметил научный руководитель Гидрометцентра России

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сугробы в столичном регионе уменьшились на три сантиметра с воскресенья. Их высота продолжит уменьшаться из-за оттепели и мокрого снега, но не сильно, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сильно высота снега из-за оттепели понижаться не будет, но будут осадки, которые будут разъедать его и прибивать. Но ничего страшного, он просядет, станет менее пушистым, но будет оставаться. Его выпало очень много ранее", - рассказал он.

По словам Вильфанда, пока что сугробы в регионе продолжают устанавливать рекорды за всю историю метеонаблюдений, хоть их высота с воскресенья понизилась на три сантиметра.

"Рекордная высота снега сохраняется. Сейчас снежный покров немного осел - до 35 сантиметров, но это все равно больше, чем предыдущий рекорд. Прошлый максимум был зафиксирован в 1941 году - 34 сантиметра", - сказал он.