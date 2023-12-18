Мишустин сообщил, что в СНГ широко отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

По словам премьер-министра, особое значение имеют проходящие как в России, так и в других странах акции и шествия под эгидой международного движения "Бессмертный полк"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Страны СНГ в 2025 году широко отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств Содружества.

"Наступающий год [в СНГ] будет посвящен волонтерскому движению. Следующий за ним - восьмидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне и станет Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Намечен широкий перечень мероприятий", - анонсировал он.

Мишустин добавил, что особое значение имеют проходящие как в России, так и в других странах акции и шествия под эгидой международного движения "Бессмертный полк".

"Знаю, что, например, в Белоруссии и Казахстане организуют аналогичные мероприятия. Подобные инициативы очень важны для сохранения истории и воспитания подрастающих граждан. Ведь мы гордимся подвигами предков, их заслугами. И эту память должны передать будущему поколению", - подчеркнул российский премьер.