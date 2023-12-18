В Петербурге развернули еще 410 коек для пациентов с коронавирусом

За неделю в городе количество госпитализаций выросло на 12,6%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Дополнительные 410 коек развернули в Петербурге для пациентов с коронавирусной инфекцией, общий коечный фонд составил более 2,7 тыс. мест. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению в своем Telegram-канале.

"В Петербурге для инфекционных больных перепрофилируется основная площадка Госпиталя для ветеранов войн. С сегодняшнего дня там развернуто 410 коек для инфекционных больных. Всего в Петербурге для пациентов с COVID-19 и пневмониями работают 2 799 коек, из них свободны 18,5% коек", - говорится в сообщении.

За прошедшую неделю количество госпитализаций выросло на 12,6% по сравнению с предыдущей неделей. На сегодняшний день под медицинским наблюдением с пневмониями, с подозрением на COVID-19 и другими ОРВИ находятся 43,1 тыс. пациентов, из них более 40 тыс. лечатся амбулаторно.