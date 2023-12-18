В Оренбурге из-за снегопада задержали четыре авиарейса

Не могут вылететь самолеты авиакомпании "Аэрофлот"

ТАСС, 18 декабря. В аэропорту Оренбурга из-за снегопада задержали четыре регулярных авиарейса. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

"По причине неблагоприятных метеоусловий - снега - в аэропорту города Оренбурга задержано четыре регулярных авиарейса", - сообщили в надзорном ведомстве.

Задерживается рейс авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва (Шереметьево) - Оренбург. По расписанию самолет должен был прилететь в 05:05 (03:05 мск), однако ушел на запасную полосу в аэропорт Самары. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Оренбурга в Москву (Шереметьево) должен был отправиться по расписанию в 09:00 (07:00 мск). Теперь же предварительное время вылета - 20:45 (18:45 мск).

Еще один рейс "Аэрофлота" из Москвы (Шереметьево) в Оренбург должен был прилететь в 11:20 (09:20 мск), однако время перенесено на 14:45 (12:45 мск). Кроме того, рейс "Аэрофлота" из Оренбурга в Москву (Шереметьево), который по расписанию должен был отправиться в 12:20 (10:20 мск), перенесен на 15:10 (13:10 мск).

"Представителями авиакомпаний пассажирам оказаны услуги в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил. Оренбургской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за оказанием услуг пассажирам", - добавили в прокуратуре.