В Подмосковье завершили капремонт семи мостов

Три объекта были полностью демонтированы и возведены вновь: это мосты в Серебряных Прудах и Орехово-Зуеве, а также путепровод в Егорьевске

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Капитальный ремонт семи мостовых сооружений, расположенных на региональных дорогах, завершили в Московской области с начала текущего года. Работы проводились в рамках реализации нацпроекта "Безопасные дороги", сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В семи округах капремонт мостов завершен: в Ступине, Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, Егорьевске, Серебряных Прудах, Истре и Серпухове. Сейчас работы продолжаются еще на шести мостах - до конца года планируем завершить первый этап работ по капитальному ремонту путепровода через железнодорожные пути на улице Федотовской в Воскресенске и на мосту через реку Черноголовку на улице Советской Конституции в Ногинске", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

В пресс-службе уточнили, что ремонт мостов провели в целях достижения показателей нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В настоящее время открыт проезд по мостовому сооружению через ручей у деревни Матюково в Ступинском округе, по мосту через реку Вырку в Орехово-Зуевском округе, по путепроводу вблизи деревни Ширяевской под Егорьевском, по мостовому переходу через реку Осетр в Серебряных Прудах, по мосту через реку Нару на улице Площадь Свободы в Наро-Фоминске и по путепроводу через ж/д пути на улице Пушкина в Серпухове. Также в этом году капитально отремонтировали пешеходный мост через реку Песочную вблизи населенного пункта Полево в Истринском городском округе.

В министерстве добавили, что в рамках основных работ на всех искусственных сооружениях отремонтировали пролетные строения, опорные части, обустроили новые переходные плиты, сопряжения, мостовое полотно, заменили ограждения и системы водоотвода. Уточняется, что три объекта были полностью демонтированы и возведены вновь: это мосты в Серебряных Прудах и Орехово-Зуеве, а также путепровод в Егорьевске.